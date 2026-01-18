Minneapolis l’atto di forza di Trump contro sindaco e governatore

In Minnesota, le recenti tensioni tra l’amministrazione di Trump e le autorità locali riflettono le sfide della democrazia americana. La situazione a Minneapolis evidenzia come le divisioni politiche influenzino il rapporto tra governo federale e istituzioni regionali. Questo episodio rappresenta un esempio delle dinamiche in atto nello scenario politico statunitense, con implicazioni che vanno oltre i confini del Midwest.

Minneapolis, Groenlandia, Iran: Trump e il gioco d’azzardo con l’America - La domanda è quanto reggeranno ancora le sue istituzioni prima che la linea venga superata. italpress.com

Minneapolis è fuori controllo e Donald Trump è alle strette - Il presidente americano è in difficoltà dopo l'omicidio di Renee Nicole Good da parte di un agente dell'Ice. ilfoglio.it

#intanto Omicidio a Minneapolis, Kristi Noem difende gli agenti ICE: “La donna voleva investirli, atto di terrorismo” - facebook.com facebook

RT @FabbioSabatini: Guardate questo video. A Minneapolis, un agente dell'ICE spara contro la conducente di un’auto, all’altezza del volto.… x.com

