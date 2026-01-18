Minneapolis l’atto di forza di Trump contro sindaco e governatore
In Minnesota, le recenti tensioni tra l’amministrazione di Trump e le autorità locali riflettono le sfide della democrazia americana. La situazione a Minneapolis evidenzia come le divisioni politiche influenzino il rapporto tra governo federale e istituzioni regionali. Questo episodio rappresenta un esempio delle dinamiche in atto nello scenario politico statunitense, con implicazioni che vanno oltre i confini del Midwest.
In Minnesota si stanno decidendo le sorti di ciò che resta della democrazia americana. Il regime Maga ha fatto del gelido e tranquillo stato del Midwest il banco di prova. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Minneapolis, l’Ice spara ancora e ferisce un migrante. Tensione a mille, il sindaco invita alla calma. Il governatore attacca Trump: “Campagna di brutalità organizzata”
Leggi anche: Alta tensione a Minneapolis, sindaco e governatore sotto indagine. Tim Walz mobilita la Guardia Nazionale contro le proteste
Ancora tensioni a Minneapolis, Trump minaccia l'Insurrection Act - Una escalation che ha indotto Donald Trump a minacciare per l'ennesima volta l'uso dell'Insurrection Act, una legge del 1807 che in condizioni di emergenza conferisce al presidente il potere di ... ansa.it
Minneapolis, Groenlandia, Iran: Trump e il gioco d’azzardo con l’America - La domanda è quanto reggeranno ancora le sue istituzioni prima che la linea venga superata. italpress.com
Minneapolis è fuori controllo e Donald Trump è alle strette - Il presidente americano è in difficoltà dopo l'omicidio di Renee Nicole Good da parte di un agente dell'Ice. ilfoglio.it
#intanto Omicidio a Minneapolis, Kristi Noem difende gli agenti ICE: “La donna voleva investirli, atto di terrorismo” - facebook.com facebook
RT @FabbioSabatini: Guardate questo video. A Minneapolis, un agente dell'ICE spara contro la conducente di un’auto, all’altezza del volto.… x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.