Milly Carlucci sta preparando un nuovo show per la primavera, con alcuni titoli ancora in fase di definizione. Le informazioni circolate indicano che potrebbe andare in onda durante il periodo del Serale di Amici di Maria De Filippi, che si svolge di sabato. Restano da chiarire i dettagli ufficiali, ma l’atteso programma rappresenta un nuovo appuntamento nel panorama televisivo italiano.

Circolano diverse indiscrezioni riguardo a uno show condotto da Milly Carlucci in primavera, proprio quando va in onda la fase del Serale di Amici di Maria De Filippi al sabato. La conduttrice torna quindi in onda con un programma, ma ci sono diversi titoli in ballo e non c’è ancora nulla di certo al 100%: dovrebbe trattarsi di uno show musicale, stando alle parole di Williams Di Liberatore, Direttore del Prime Time Rai. Milly Carlucci, lo show musicale in primavera. Dopo le diverse indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, a confermare l’arrivo di un nuovo progetto affidato a Milly Carlucci in primavera è stato Williams Di Liberatore a Il Mattino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Milly Carlucci, il nuovo show in primavera: “Ci sono un paio di titoli in ballo”

Leggi anche: Milly Carlucci pronta per un nuovo show in prima serata? Il ritorno a sorpresa che sconvolge la Rai

Leggi anche: PALINSESTI RAI 2026: NUOVO SHOW CON MILLY CARLUCCI, CONTI RADDOPPIA, OLIMPIADI

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il nuovo programma di #MillyCarlucci sarà un talent musicale Tra poco meno di due mesi tornerà in onda la Carlucci con un nuovo programma del quale però non si sa ancora nulla. A fare un po' di chiarezza è stato il Direttore del Prime Time Rai, #WilliamsDi - facebook.com facebook

Milly Carlucci (@milly_carlucci) / Posts / X x.com