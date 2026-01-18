Milano voglia di riscatto A Trento per stupire tutti

L'Allianz Milano si prepara a riprendere il cammino in Trentino, con l’obiettivo di rinnovare motivazioni e prestazioni dopo la recente sconfitta a Piacenza. La squadra affronta questa tappa con determinazione, cercando di ritrovare solidità in campo e continuità, in un contesto che richiede attenzione e concentrazione. Un momento importante per consolidare i progressi e riprendere il percorso verso gli obiettivi stagionali.

Tappa in Trentino per l' Allianz Milano, decisa a ritrovare punti, gioco e un pizzico di sfortuna dopo la sconfitta infrasettimanale a Piacenza. Alla ilT quotidiano Arena (ore 17) va in scena quello che è stato ribattezzato come il " derby delle assicurazioni ", con l' Itas (terza in classifica) favorita rispetto ai meneghini (settimi). C'è comunque promessa di spettacolo, come già accaduto nella sfida di andata al Forum di Assago. Non è il momento migliore della stagione per i campioni d'Italia, reduci da un doppio stop contro Verona e Modena, dopo aver però chiuso il girone d'andata in testa alla classifica.

