Milano-Cortina chiude le porte a Massimo Boldi | non sarà tedoforo

Il comitato organizzatore delle Olimpiadi Milano-Cortina ha deciso di escludere Massimo Boldi dalla lista dei tedofori, a causa delle sue recenti dichiarazioni sulla vita mondana considerate incompatibili con i valori etici e lo spirito dell’evento. La scelta riflette l’impegno a mantenere coerenza con i principi di rispetto e solidarietà che caratterizzano l’occasione olimpica. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

La strada che porta alla fiamma olimpica di Milano-Cortina si fa sempre più ripida e controversa, segnando oggi l'esclusione eccellente di Massimo Boldi dal percorso della torcia. Il celebre attore milanese avrebbe dovuto correre il prossimo 26 gennaio tra le vette ampezzane, ma un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano ha bruscamente interrotto ogni sogno di gloria sportiva. Con una nota ufficiale e perentoria, il comitato organizzatore ha comunicato lo stop definitivo alla partecipazione del comico, definendo le sue recenti esternazioni totalmente incompatibili con i valori portanti dello spirito olimpico.

