Milan-Lecce numeri e dove vederla | ecco tutto ciò che c’è da sapere

La partita tra Milan e Lecce si disputerà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45 a Milano. Di seguito troverai tutte le informazioni sui numeri e i dettagli su come seguire l’incontro, per essere aggiornato in modo semplice e preciso.

Milan-Lecce, partita della 21^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il Diavolo alla ricerca dei tre punti dopo la bella rimonta esterna contro il Como. Ecco la preview ufficiale di Milan-Lecce dal sito rossonero. (fonte: acmilan.com) - Il Milan si prepara ad affrontare il Lecce nella 21ª giornata di Serie A 202526. La partita si disputerà il 18 gennaio alle 20:45 a San Siro. I ragazzi di mister Allegri cercano di consolidare la loro posizione in classifica, mentre la squadra allenata da Eusebio Di Francesco punta a risalire la china. Con il campionato che entra nel vivo, ogni punto diventa cruciale per le ambizioni delle due squadre.

