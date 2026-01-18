Milan-Lecce dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
Milan e Lecce si affrontano oggi a San Siro in una partita valida per il campionato di Serie A. Qui troverai tutte le informazioni su dove e come seguire l’incontro, con dettagli su orario, canali TV, piattaforme streaming e le formazioni ufficiali delle due squadre. Un appuntamento importante per entrambe le formazioni, che desiderano mantenere o migliorare la propria posizione in classifica.
Il Milan ospita il Lecce a San Siro per continuare la corsa in campionato: le ultime novità sulla partita e le scelte dei due allenatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Verso Milan-Lecce, le ultime di formazione da Sky: provato Estupinan, gioca Ricci, ballottaggio Jashari-Modric
Secondo La Gazzetta dello Sport, Luka Modric potrebbe riposare in Milan-Lecce Per prendere il suo posto è favorito Samuele Ricci, in vantaggio su Ardon Jashari
