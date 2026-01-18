Milan-Lecce di Serie A in diretta | dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS

Alle ore 20:45, allo stadio 'San Siro', si disputa Milan-Lecce, incontro valido per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026. In questa pagina troverai tutte le informazioni sulla partita, le probabili formazioni e la diretta testuale per seguire l’evento in tempo reale.

Milan-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Il Milan ospita il Lecce a San Siro per continuare la corsa in campionato: le ultime novità sulla partita e le scelte dei due allenatori ... fanpage.it

Dove vedere Milan - Lecce in TV e streaming - Milan vs Lecce saranno tra i protagonisti della 21° giornata di Serie A 2025/2026. tomshw.it

Verso Milan-Lecce, le ultime di formazione da Sky: provato Estupinan, gioca Ricci, ballottaggio Jashari-Modric x.com

Secondo La Gazzetta dello Sport, Luka Modric potrebbe riposare in Milan-Lecce Per prendere il suo posto è favorito Samuele Ricci, in vantaggio su Ardon Jashari #MilanLecce #Modric #Ricci - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.