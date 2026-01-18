Milan-Lecce di Serie A in diretta | dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
Alle ore 20:45, allo stadio 'San Siro', si disputa Milan-Lecce, incontro valido per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026. In questa pagina troverai tutte le informazioni sulla partita, le probabili formazioni e la diretta testuale per seguire l’evento in tempo reale.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Panchina: Terracciano, Pittarella, Athekame, Odogu, Estupinan, Fofana, Jashari, Modric, Nkunku, Füllkrug. Allenatore: Allegri. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Panchina: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Jean, Gorter, Helgason, Kaba, Ngom, Sala, Marchwinski, Ndri, Morente, Sottil. Allenatore: Di Francesco. Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Lecce, partita della 21^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan-Lazio di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
Leggi anche: Torino-Milan di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
Milan-Lecce: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Serie A: Milan-Lecce in campo domenica alle 20.45 DIRETTA; Dove vedere Milan-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Milan - Lecce in Diretta Streaming | IT.
Serie A: Milan-Lecce in campo domenica alle 20.45 DIRETTA - 45 "Pavlovic difficilmente ci sarà. ansa.it
Milan-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Il Milan ospita il Lecce a San Siro per continuare la corsa in campionato: le ultime novità sulla partita e le scelte dei due allenatori ... fanpage.it
Dove vedere Milan - Lecce in TV e streaming - Milan vs Lecce saranno tra i protagonisti della 21° giornata di Serie A 2025/2026. tomshw.it
Verso Milan-Lecce, le ultime di formazione da Sky: provato Estupinan, gioca Ricci, ballottaggio Jashari-Modric x.com
Secondo La Gazzetta dello Sport, Luka Modric potrebbe riposare in Milan-Lecce Per prendere il suo posto è favorito Samuele Ricci, in vantaggio su Ardon Jashari #MilanLecce #Modric #Ricci - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.