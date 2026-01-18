Alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano si disputa Milan-Lecce, match valido per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale su questa partita, che si è aperta nel secondo tempo. Restate con noi per tutte le novità e i risultati.

Altra occasione per i rossoneri! Leao passa una bellissima palla a Pulisic tagliando la difesa, l'americano a tu per tu con Falcone prova il tiro, ma quest'ultimo lo para miracolosamente Estupinan mette un bellissimo cross, ma non viene sfruttato. Il Lecce libera Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, R. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Lecce di Serie A 0-0: via al secondo tempo | LIVE News

