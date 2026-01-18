Milan-Lecce di Serie A 0-0 | miracolo di Falcone su Pulisic | LIVE News
Alle ore 20:45 si gioca al 'San Siro' di Milano il match tra Milan e Lecce, valido per la 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti su questo incontro, conclusosi con uno pareggio a reti inviolate. La partita ha visto un intervento decisivo di Falcone su Pulisic, contribuendo a mantenere il risultato senza reti.
Altra occasione per i rossoneri! Leao passa una bellissima palla a Pulisic tagliando la difesa, l'americano a tu per tu con Falcone prova il tiro, ma quest'ultimo lo para miracolosamente Estupinan mette un bellissimo cross, ma non viene sfruttato. Il Lecce libera Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, R.
Fiorentina-Milan di Serie A 0-0: occasione per Pulisic! | LIVE News
Alle ore 15:00, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, si disputa Fiorentina-Milan, partita valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Segui il live testuale per tutte le notizie e gli aggiornamenti sulla partita.
Milan-Genoa di Serie A 1-1: Pulisic accorcia le distanze! | LIVE News
Alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano si tiene la partita tra Milan e Genoa, valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui il LIVE testuale per aggiornamenti in tempo reale su un match equilibrato, conclusosi con un risultato di 1-1, con il gol di Pulisic che ha ridato speranza al Milan.
