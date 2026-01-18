Milan-Lecce di Serie A 0-0 | la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News
Alle ore 20:45, allo stadio 'San Siro' di Milano, si gioca Milan-Lecce, match valido per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale su questo incontro, che si è concluso con un pareggio 0-0.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlović, Athekame, Bartesaghi, Y. Fofana, Loftus-Cheek, Modrić, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Štulić. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
