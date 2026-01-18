Milan Lecce 1-0 la decide Fullkrug Allegri continua ad inseguire l’Inter al vertice della classifica Cos’è successo

Nel match tra Milan e Lecce, conclusosi con il risultato di 1-0, la rete decisiva è arrivata grazie a Fullkrug, che ha sbloccato il punteggio su assist di Saelemaekers. La vittoria permette al Milan di consolidare la posizione in classifica, mentre la Juventus di Allegri continua a inseguire l’Inter in testa alla classifica. Ecco cosa è successo durante l'incontro.

Milan Lecce, Fullkrug entra e sblocca il match su assist di Saelemaekers. Tre punti fondamentali per rincorrere il vertice. Davanti a una cornice di pubblico straordinaria, con ben 70.591 spettatori accorsi a San Siro per spingere la squadra, il Milan guidato da Massimiliano Allegri riesce a superare l’ostacolo Lecce con una vittoria di misura, sofferta ma fondamentale per il cammino in campionato. A decidere un incontro che sembrava stregato è stato l’ingresso dalla panchina di Niclas Füllkrug. Il bomber tedesco, subentrato a Christian Pulisic per dare maggior peso offensivo, ha rotto l’equilibrio al minuto 76: sfruttando un cross pennellato da Alexis Saelemaekers, ha insaccato con un colpo di testa preciso all’angolino basso, facendo esplodere la gioia del popolo rossonero che temeva la beffa.

Milan Sassuolo 2-2, non basta la doppietta di Bartesaghi: Allegri rischia di subire il sorpasso al vertice.

Un emozionante pareggio a San Siro tra Milan e Sassuolo, con un risultato di 2-2. La doppietta di Bartesaghi non basta ai rossoneri per conquistare i tre punti, poiché il Sassuolo rimonta con Kone e Laurienté. La sfida tiene alta la tensione in vetta alla classifica, con Allegri che rischia di subire il sorpasso.

Leão decide a Cagliari: il Milan vince 1-0 e continua la corsa al vertice

Il Milan conferma la sua continuità battendo 1-0 il Cagliari e mantenendo saldo il passo in classifica. La partita si è conclusa con una vittoria essenziale, dimostrando pragmatismo e solidità. I rossoneri proseguono la loro corsa verso le zone alte, tenendo saldo il ritmo e consolidando la posizione in classifica.

