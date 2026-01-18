Il Milan di Max Allegri conquista una vittoria per 1-0 contro il Lecce, ottenendo tre punti importanti in una partita difficile. I salentini hanno messo in campo una buona difesa per tutta la durata del match, rendendo difficile per i rossoneri trovare il gol. Con questa vittoria, il Milan si mantiene nella scia dell'Inter, continuando a contendersi le prime posizioni in classifica.

Il Milan di Max Allegri batte il Lecce 1-0 e porta a casa tre punti pesanti al termine di un match difficile in cui i salentini si sono difesi bene per tutti i 90 minuti. Decide un gol del nuovo arrivato Fullkrug al 76'. I rossoneri restano nella scia dell’Inter, a tre punti di distacco dalla vetta occupata dai nerazzurri. I pugliesi rimangono invece terzultimi a quota 17, in piena zona retrocessione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .

🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milan-Lecce 1-0, i rossoneri restano nella scia dell’Inter

L’Inter vince il big match di Bergamo, Milan e Napoli restano in scia alla capolista in Serie A

Nella giornata di domenica 28 dicembre si sono disputate quattro partite della diciassettesima giornata della Serie A 2025-2026. L’Inter ha ottenuto una vittoria importante a Bergamo, mantenendo la leadership della classifica, mentre Milan e Napoli restano in scia alla capolista. Gli incontri hanno contribuito a definire la posizione delle squadre in vista della fase finale del girone d’andata.

Il Como fa la partita, il Milan vince: Rabiot e Maignan rimettono Allegri nella scia dell’Inter

Il Como disputa una buona partita e passa in vantaggio con Kempf nel primo tempo, ma viene fermato dall'ottima prestazione di Maignan. Il Milan, approfittando delle occasioni, riesce a conquistare la vittoria grazie alle reti di Rabiot e Maignan, mantenendo il passo con l’Inter in classifica. Un risultato che evidenzia l’equilibrio e la competitività del campionato italiano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Finisce 0-0 il primo tempo di Milan-Lecce Segna #Leao ma il gol viene annullato per fuorigioco, non si sblocca per il momento la partita dei rossoneri Cosa ne pensate - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Milan-Lecce. Segui la DIRETTA #ANSA x.com