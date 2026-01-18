Milan-Lecce 1-0 | Fullkrug fa cadere il muro giallorosso rossoneri ancora a -3 dall' Inter

Il Milan conquista tre punti contro il Lecce grazie a un gol di Fullkrug, mantenendo vive le speranze di avvicinarsi all’Inter in classifica. La partita, disputata a San Siro, si è conclusa con il risultato di 1-0, confermando la solidità dei rossoneri e la determinazione nel raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Milano 18 gennaio 2026 - Entra, fa gol e il Milan vince. Niclas Fullkrug mette la firma sul successo per 1-0 dei rossoneri a San Siro contro il Lecce. Una vittoria preziosa arrivata al termine di una gara complicata dove Wladimiro Falcone ha fatto sudare le proverbiali sette camicie agli attaccanti milanisti. I tre punti della vittoria valgono oro per i meneghini, che tornano a -3 dall' Inter capolista, per i salentini invece il ko significa subire l'aggancio della Fiorentina al quartultimo posto, contando il quarto ko consecutivo. Primo tempo. Per la sfida contro i giallorossi del Salento, Allegri sceglie Tomori, Gabbia e De Winter nella linea difensiva a protezione di Maignan.

Nel match tra Milan e Lecce, il gol di Fullkrug ha deciso la partita, consentendo ai rossoneri di ottenere i tre punti e mantenere la distanza dall'Inter, ora a -3 punti. La vittoria, seppur stretta, conferma la competitività del Milan in campionato e sottolinea l'importanza di ogni singolo risultato nel percorso verso la vetta.

Nella sfida tra Inter e Lecce, Esposito ha rotto il muro difensivo giallorosso, contribuendo al risultato. Dopo quasi un'ora di attesa e alcune difficoltà, gli interventi di mister Chivu hanno cambiato l'inerzia del match, offrendo nuove possibilità alla squadra nerazzurra. Con questa vittoria, l’Inter cerca di avvicinarsi alle prime posizioni, mentre il Lecce dovrà lavorare per migliorare la propria compattezza difensiva.

