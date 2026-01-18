Milan-Lecce 1-0 90? | willkommen Niclas! La risolve Füllkrug | Serie A News

Al termine della sfida tra Milan e Lecce, valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026, il risultato finale è 1-0 per i rossoneri. La partita si è conclusa al 90° minuto, con una rete decisiva di Füllkrug e l’ingresso di Niclas. Di seguito, un riepilogo delle principali fasi e momenti salienti della partita disputata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.

È terminata da pochi minuti Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di Eusebio Di Francesco. Dopo che il primo tempo si era concluso 0-0, la ripresa si apre con un Milan propositivo e un Lecce tutto arroccato dentro la propria metà campo, per difendere il pareggio. Al 51', con un bel cross a rientrare di sinistro, Adrien Rabiot trova Pervis Estupiñán in piena area salentina, ma l'ecuadoriano non riesce a servire Rafael Leão nel cuore dell'area piccola di Wladimiro Falcone.

Nel match tra Milan e Lecce, Füllkrug ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera, portando i padroni di casa in vantaggio. L’attaccante tedesco ha realizzato con un colpo di testa su cross di Saelemaekers, contribuendo alla vittoria della squadra milanese. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, segnando un importante passo avanti per il Milan in questa stagione di Serie A.

