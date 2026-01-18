Milan furto in albergo a Fullkrug | spariti oggetti per oltre 500mila euro

Nel corso della sua permanenza a Milano, l’attaccante del Milan Niclas Fullkrug è stato vittima di un furto in hotel, con oggetti di valore per oltre 500 mila euro sottratti. L’incidente ha segnato un inizio difficile per il calciatore nel suo nuovo club, aggiungendosi alle sfide della sua esperienza italiana.

(Adnkronos) – Non è iniziata benissimo l'avventura italiana di Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan. Il calciatore tedesco, primo rinforzo di gennaio dei rossoneri, è ancora alla ricerca di casa a Milano e il club gli ha messo a disposizione (come accade sempre per i nuovi acquisti) una stanza d'albergo. Qualche giorno fa, quando Fullkrug era però via con la squadra a Como, per il recupero della partita di Serie A saltata a causa della Supercoppa in Arabia, alcune persone si sono introdotte nella sua stanza rubando dalla cassaforte oggetti per un valore di 500mila euro, tra orologi e gioielli. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Furto in albergo a Füllkrug: l'attaccante del Milan derubato per quasi 500 mila euro

Un furto si è verificato in un hotel di Füllkrug, utilizzato dal Milan come sistemazione temporanea per alcuni giocatori. L'attaccante del club rossonero è stato vittima di un furto di circa 500 mila euro. L'episodio si è verificato in una struttura scelta dalla squadra, che ospita i giocatori ancora alla ricerca di una sistemazione definitiva. L'incidente sta ora facendo discutere sulla sicurezza delle strutture alberghiere frequentate dal club.

Fullkrug, ladri nella stanza d’albergo dell’attaccante del Milan: rubati orologi e gioielli del valore di 500mila euro

Nella notte, ladri sono entrati nella stanza d’albergo di Fullkrug, attaccante del Milan, e hanno rubato orologi e gioielli per un valore stimato di 500 mila euro. L’incidente si è verificato a Milano, poco dopo la vittoria esterna del Milan contro Cesc Fàbregas. La polizia sta indagando sull’accaduto, che ha suscitato molta attenzione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Fullkrug, furto clamoroso: spariti beni da 500mila euro. Cosa è successo all'attaccante del Milan - facebook.com facebook

Furto in albergo a #Füllkrug: L'attaccante del #Milan derubato per quasi 500 mila euro. Il calciatore, ancora in cerca di una casa, è stato derubato nella stanza d'albergo in zona Fiera in cui alloggiava. Solo nella mattina di oggi, 17 gennaio, l'attaccante rossone x.com