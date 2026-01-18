Milan cosa manca per il rinnovo di Maignan Mateta-Juve offerta in arrivo?

Benvenuti a un nuovo episodio di Super Blitz, il nostro approfondimento quotidiano sulle principali trattative di mercato. Oggi analizziamo la situazione di Milan e Maignan, esplorando cosa potrebbe mancare per il rinnovo. Inoltre, vi aggiorniamo sulla possibile offerta di Mateta alla Juve, offrendo uno sguardo chiaro e obiettivo sulle novità del calcio mercato.

Nuovo episodio di Super Blitz, il nostro appuntamento quotidiano con le principali trattative di mercato della giornata. Passi avanti del Milan per il rinnovo di Maignan: la volontà del francese è quella di rimanere in rossonero, ma va sistemato un dettaglio importante. La Juve prepara la prima offerta per Mateta del Crystal Palace, mentre l'Inter si assicura un colpo interessante in prospettiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milano, giorni cruciali per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Si avvicina la conclusione dell’accordo tra le parti, con l’estremo difensore e capitano rossonero in scadenza il 30 giugno. L’intesa potrebbe essere raggiunta a breve, ma alcuni dettagli ancora devono essere definiti. Restano quindi le ultime trattative prima di ufficializzare il prolungamento del contratto dell’ex Lille e PSG.

Maignan e il Milan sono vicini al rinnovo contrattuale, una mossa che potrebbe influenzare le strategie di mercato della Juventus. Resta da definire qualche dettaglio prima di formalizzare l’accordo, mentre i bianconeri valutano eventuali opportunità. La vicenda si inserisce in un contesto di calciomercato molto dinamico, dove ogni mossa può avere ripercussioni significative per le prossime stagioni.

