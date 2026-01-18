Migranti a Prato il business del traffico di clandestini finisce nel sangue | pakistano strangolato per soldi da un collega e abbandonato in autostrada

A Prato, un grave episodio di violenza legato al traffico di migranti ha portato alla morte di un cittadino pakistano, strangolato da un collega e abbandonato in autostrada. Questa vicenda evidenzia come, dietro le retoriche sull’integrazione, si celino dinamiche criminali che sfidano ogni tentativo di controllo e sicurezza, mostrando un volto più duro e spesso ignorato di alcune attività illegali legate al mondo dell’immigrazione.

Dietro la narrazione buonista dell’integrazione a ogni costo, emerge ancora una volta il volto feroce di una criminalità straniera che non conosce confini, né pietà. Le indagini della Procura di Prato sull’omicidio di Ijaz Ashraf, il 26enne pakistano strangolato con un cavo elettrico e “scaricato” in un fossato lungo un’autostrada ungherese, squarciano il velo su una realtà inquietante. Una realtà che prolifera all’ombra delle nostre città: quella dei trafficanti di uomini. E non si tratta solo di una “disperazione” astratta. Ma di un business spietato gestito da bande criminali che si contendono il bottino del traffico di migranti tra Ungheria, Austria e Germania. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Prato, traffico di migranti: Procura indaga per omicidio avvenuto in Ungheria. Clandestini trasportati in Mercedes

La procura di Prato ha aperto un’indagine per omicidio in relazione a un caso di traffico di migranti coinvolgente un uomo di 27 anni, Ijaz Ashraf, scomparso il 6 settembre 2023 e trovato morto nello stesso giorno in Ungheria. Ashraf sarebbe stato un presunto trafficante di esseri umani, e il suo corpo è stato rinvenuto dopo essere stato trasportato in Mercedes. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini su traffico clandestino e violenze.

Un trasporto di sangue. L’ombra di un omicidio sul traffico di clandestini

Un trasporto di sangue collega Prato all’Ungheria. Nel settembre 2023, Ijaz Ashraf, giovane pakistano nato nel 1996, è stato trovato strangolato con un cavo elettrico di plastica. Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di traffico clandestino di persone e di omicidi irrisolti, che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle dinamiche di questo traffico illegale.

