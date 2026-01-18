Il Cesena torna alla vittoria con una prestazione solida a Reggio Emilia. Cristian Shpendi firma una doppietta, dimostrando carattere e determinazione, mentre la squadra resiste alle offensive della Reggiana. Le parole di Mignani e Shpendi sottolineano l’importanza di questa vittoria, dedicata anche ai sentimenti personali del giocatore. Un risultato che restituisce fiducia e stabilità al club in un momento chiave della stagione.

Il Cesena è finalmente tornato alla vittoria, e l’ha fatto sbancando Reggio Emilia con una doppietta di Cristian Shpendi e sapendo resistere alle folate offensive della Reggiana, che in più di un’occasione hanno fatto tremare i polsi ai tifosi bianconeri. "Eravamo di fronte a un avversario con qualità importanti, come Gondo, Portanova o Girma – spiega mister Mignani al termine dell’incontro –, ma anche i ragazzi che sono entrati, e non sono completamente d’accordo sul fatto che siamo stati lacunosi indifesa. Chiaro, possiamo lavorare meglio: in alcune occasioni abbiamo perso palle facili e potevamo sicuramente gestirle meglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mignani: "Dimostrato un grande carattere". Shpendi: "Dedico la vittoria a mio babbo"

Leggi anche: Flavio Cobolli: «Ho vissuto il mio più grande sogno. Dedico la vittoria a mia mamma, a mio fratello, che non smette di piangere, e a un mio grande amico che spero torni a giocare presto a calcio»

Leggi anche: “Mio fratello sta piangendo. La dedico a lui e a un amico, che spero possa tornare a giocare”: l’emozione di Cobolli dopo l’epica vittoria in Coppa Davis

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mignani: Dimostrato un grande carattere. Shpendi: Dedico la vittoria a mio babbo; Cesena, Mignani dopo il derby: Vittoria dedicata ai tifosi, la squadra dimostra grande carattere.

Mignani: "Dimostrato un grande carattere". Shpendi: "Dedico la vittoria a mio babbo" - Il Cesena è finalmente tornato alla vittoria, e l’ha fatto sbancando Reggio Emilia con una doppietta di Cristian Shpendi e sapendo resistere alle folate offensive della Reggiana, che in più di un’occa ... msn.com