Mignani | Dimostrato un grande carattere Shpendi | Dedico la vittoria a mio babbo

Il Cesena torna alla vittoria con una prestazione solida a Reggio Emilia. Cristian Shpendi firma una doppietta, dimostrando carattere e determinazione, mentre la squadra resiste alle offensive della Reggiana. Le parole di Mignani e Shpendi sottolineano l’importanza di questa vittoria, dedicata anche ai sentimenti personali del giocatore. Un risultato che restituisce fiducia e stabilità al club in un momento chiave della stagione.

Il Cesena è finalmente tornato alla vittoria, e l’ha fatto sbancando Reggio Emilia con una doppietta di Cristian Shpendi e sapendo resistere alle folate offensive della Reggiana, che in più di un’occasione hanno fatto tremare i polsi ai tifosi bianconeri. "Eravamo di fronte a un avversario con qualità importanti, come Gondo, Portanova o Girma – spiega mister Mignani al termine dell’incontro –, ma anche i ragazzi che sono entrati, e non sono completamente d’accordo sul fatto che siamo stati lacunosi indifesa. Chiaro, possiamo lavorare meglio: in alcune occasioni abbiamo perso palle facili e potevamo sicuramente gestirle meglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

