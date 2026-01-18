Miglior ' green' bar d' Italia trionfa il Sal8 Agricolo di San Vincenzo

Il Sal8 Agricolo di San Vincenzo si è aggiudicato il titolo di miglior 'green' bar d’Italia ai Bar Awards 2025. Situato nella tenuta Poggio ai Santi, a San Vincenzo, il locale si distingue per l’attenzione alla sostenibilità e alla qualità dei prodotti agricoli. Questo riconoscimento conferma l’impegno del bar nel promuovere pratiche ecocompatibili nel settore della mixology italiana.

Sal8, cocktail bar agricolo che opera all’interno della tenuta Poggio ai Santi, a San Vincenzo, ha ottenuto il primo posto nella categoria green ai Bar Awards 2025, il riconoscimento nazionale promosso da BarGiornale dedicato ai migliori progetti del settore bar in Italia. Il locale è pensato come estensione diretta del lavoro dell’orto e della filiera produttiva della tenuta. La proposta del bar è costruita attorno alla stagionalità, all’utilizzo delle materie prime prodotte in loco e a un approccio alla miscelazione che segue i cicli naturali. Alla base del progetto c’è un lavoro di squadra strutturato: Marco Notari è responsabile del lavoro dietro al banco, Andrea Palmieri cura la gestione della sala, mentre Rinaldo Cristoforo segue la cucina. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

