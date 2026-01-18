Mietta si racconta a Francesca Fialdini in tv | Ho avuto attacchi di panico

Mietta, ospite di Francesca Fialdini su Rai1, si è aperta condividendo esperienze personali, tra cui gli attacchi di panico. Durante l’intervista, ha presentato il suo nuovo brano 'Per avere me', definendolo una lettera d’amore rivolta a se stessa. L’incontro ha offerto uno sguardo sincero sulla sua vita e sul percorso di crescita personale, con un tono sobrio e rispettoso.

