Mietta si racconta a Francesca Fialdini in tv | Ho avuto attacchi di panico
Mietta, ospite di Francesca Fialdini su Rai1, si è aperta condividendo esperienze personali, tra cui gli attacchi di panico. Durante l’intervista, ha presentato il suo nuovo brano 'Per avere me', definendolo una lettera d’amore rivolta a se stessa. L’incontro ha offerto uno sguardo sincero sulla sua vita e sul percorso di crescita personale, con un tono sobrio e rispettoso.
Mietta ospite di Francesca Fialdini su Rai1. È entrata in studio cantando il nuovo brano 'Per avere me': «Questa canzone è una lettera d’amore a me stessa. Rappresenta quello che tutte le donne sono: forti e determinate, ma anche fragili». Poi il ricordo di Pippo Baudo: «Aveva degli exploit incredibili. Era un grande stacanovista, ma ti lasciava lo spazio di essere ciò che desideravi, dandoti tantissimi consigli grazie a una cultura vastissima». Ripercorrendo gli esordi e il successo di 'Vattene amore', ha raccontato un lato più intimo: «Quando ero piccola non riuscivo a gestire tutto quel successo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: “Ho avuto quasi attacchi di panico, sentivo un coltello tra stomaco e sterno. Poi ho scoperto come entrare in campo”: il racconto di Musetti
Leggi anche: Cesare Cremonini: «Sono ancora inquieto: ho ancora tante cose dentro che né gli stadi né il pubblico sono riusciti a guarire. Ho avuto attacchi di panico da vuoto. La musica? Oggi non è libera: è sempre più business, una slot machine»
«Per avere me, bisogna essere disposti ad accettare ogni sfumatura di quello che sono». Così Mietta racconta il suo nuovo singolo, che segna una tappa in più in una carriera iniziata tra le luci di Sanremo e proseguita con brani che tutti ricordano, come “Vatte - facebook.com facebook
Mietta si racconta tra musica e scelte di carriera: dal no ad "Almeno tu nell’universo" per Mia Martini al nuovo singolo "Per avere me" e... #Mietta #almenotunelluniverso #MiaMartini #PerAvereMe x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.