Mietta si racconta a Francesca Fialdini in tv | Ho avuto attacchi di panico

Mietta, ospite di Francesca Fialdini su Rai1, si è aperta condividendo esperienze personali, tra cui gli attacchi di panico. Durante l’intervista, ha presentato il suo nuovo brano 'Per avere me', definendolo una lettera d’amore rivolta a se stessa. L’incontro ha offerto uno sguardo sincero sulla sua vita e sul percorso di crescita personale, con un tono sobrio e rispettoso.

Mietta ospite di Francesca Fialdini su Rai1. È entrata in studio cantando il nuovo brano 'Per avere me': «Questa canzone è una lettera d’amore a me stessa. Rappresenta quello che tutte le donne sono: forti e determinate, ma anche fragili». Poi il ricordo di Pippo Baudo: «Aveva degli exploit incredibili. Era un grande stacanovista, ma ti lasciava lo spazio di essere ciò che desideravi, dandoti tantissimi consigli grazie a una cultura vastissima». Ripercorrendo gli esordi e il successo di 'Vattene amore', ha raccontato un lato più intimo: «Quando ero piccola non riuscivo a gestire tutto quel successo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

