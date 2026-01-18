Mietta ha recentemente condiviso, durante la trasmissione Da noi...a ruota libera, di alcuni rimpianti legati ai rifiuti professionali dovuti ai suoi attacchi di panico. La cantante ha riflettuto sul passato, riconoscendo come alcune opportunità siano state perse a causa delle sue difficoltà emotive. Questa testimonianza apre uno sguardo sincero sulla sua esperienza personale e sulle sfide affrontate nel percorso artistico.

Mietta ha confessato a Da noi.a ruota libera che ha qualche rimpianto per alcuni lavori che ha dovuto rifiutare nel passato a causa degli attacchi di panico di cui ha sofferto Ospite a Da noi.a ruota libera, Mietta ha presentato il suo nuovo brano, Per avere me, e, con l’occasione, ha parlato del passato: dei periodi affronti, delle belle opportunità che ha avuto e, soprattutto di quelle rifiutate. Per avere me è una lettera che Mietta scrive a se stessa per congratularsi per dove è arrivata, ma soprattutto per darsi alcuni meriti che, finora, forse non si è mai data: “Questa canzone è una lettera d’amore a me stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mietta piena di rimpianti per i ‘no’ del passato

Mietta in concerto a Mercato S. Severino: live su Corso Diaz per l'inizio del 2026

Mietta si esibirà in concerto a Mercato S. Severino il 3 gennaio alle ore 21 su Corso Diaz, dando il via ai festeggiamenti per l’inizio del 2026. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative, che include anche il tradizionale Volo della Befana in piazza Ettore Imperio, previsto per il 5 gennaio alle 19. Un’occasione per trascorrere momenti di musica e tradizione nel rispetto delle normative vigenti.

