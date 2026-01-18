Microplastiche da pneumatici nelle aree urbane la concentrazione più elevata
Le microplastiche derivanti dai pneumatici rappresentano una fonte significativa di inquinamento nelle zone urbane ad alta densità di traffico. Queste particelle si disperdono nell’ambiente durante la circolazione dei veicoli, contribuendo a un inquinamento invisibile ma diffuso. La presenza di microplastiche nelle aree urbane richiede attenzione e studi approfonditi per valutare gli impatti sulla salute e sull’ecosistema, oltre a promuovere strategie di riduzione e prevenzione.
Non è solo lo smog degli scarichi, a farsi sentire sono anche le microplastiche. Quelle da pneumatici che nelle aree urbane a traffico intenso e dove i veicoli frenano e ripartono molto frequentemente, possono risultare fino a cinque volte più elevate rispetto alle altre zone. È quanto emerge da uno studio condotto nell’ambito del progetto europeo Polirisk con la collaborazione degli esperti dell’Enea. «In città una delle principali fonti di inquinamento da microplastiche è rappresentata dalle minuscole particelle generate dall’attrito degli pneumatici sull’asfalto durante la normale circolazione dei veicoli - sottolinea Maria Rita Montereali, ricercatrice del Laboratorio Impatti sul Territorio e nei Paesi in Via di Sviluppo dell’Enea e e coautrice dello studio insieme alle colleghe Laura Caiazzo e Sonia Manzo -. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
