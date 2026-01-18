Mickey Rourke ha nuovamente smentito le voci riguardanti una campagna GoFundMe creata per aiutarlo a evitare lo sfratto. L’attore di The Wrestler ha chiarito che si tratta di una truffa e che non ha avviato alcuna raccolta fondi di questo tipo. La notizia, diffusa recentemente, è stata smentita direttamente dall’interessato, che ha sottolineato di non essere coinvolto in iniziative di questo genere.

La star di The Wrestler ha smentito la notizia circolata negli ultimi giorni sulla raccolta fondi per evitare di essere cacciato dalla sua abitazione. Mickey Rourke ha definito imbarazzante la campagna GoFundMe che sarebbe stata creata per evitargli lo sfratto dalla sua abitazione. Attraverso un post su Instagram, l'attore ha spiegato la situazione ai propri fan. Secondo il suo racconto si tratterebbe soltanto di una truffa organizzata da altri e ha insistito, affermando di non essere in alcun modo coinvolto in questa iniziativa, che sarebbe opera di qualcuno che sta sfruttando biecamente il suo nome e la sua immagine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mickey Rourke smentisce ancora la notizia della campagna GoFundMe per evitare lo sfratto: "È una truffa!"

Mickey Rourke rischia lo sfratto: l’attore chiede aiuto su GoFundMe per 60mila dollari

Mickey Rourke, noto attore statunitense e candidato all’Oscar per The Wrestler, si trova in difficoltà finanziarie e ha avviato una campagna su GoFundMe per raccogliere 60.000 dollari, necessario a evitare lo sfratto. La sua situazione evidenzia le sfide economiche che possono colpire anche figure di successo nel mondo dello spettacolo, richiedendo un aiuto esterno per superare questo momento difficile.

Mickey Rourke lancia una raccolta fondi per evitare lo sfratto: "Il talento non garantisce stabilità"

Mickey Rourke ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per affrontare il rischio di sfratto dalla sua abitazione a Los Angeles. La sua situazione mette in luce le difficoltà che possono accompagnare una carriera nel cinema, tra affitti arretrati e scelte personali. Questa vicenda invita a riflettere sulla fragilità della notorietà e sul valore della stabilità nella vita degli artisti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

“È umiliante, sono frustrato e confuso”. Sfratti, debiti e una raccolta fondi non organizzata da lui: la parabola di un’icona che Hollywood ha dimenticato, ma che rifiuta di piegarsi alla pietà pubblica. Le parole di Mickey Rourke - facebook.com facebook

Mickey Rourke sconfessa la raccolta fondi che era stata lanciata a causa dei suoi guai finanziari: 'è umiliante'. La manager descrive le condizioni disperate dell'ex star in bolletta. #ANSA x.com