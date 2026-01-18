Amanda Robertson ha deciso di realizzare il suo sogno di sposarsi a Disney World, versando 120 mila dollari per le nozze nel parco. La sua storia, iniziata in tenera età, testimonia come i desideri possano diventare realtà, anche quelli più particolari. Questa scelta ha attirato l’attenzione, suscitando varie reazioni, ma per Amanda rappresenta semplicemente il modo di celebrare un momento speciale nel luogo che ha sempre amato.

Amanda Robertson aveva solo tre anni quando, seduta sulla monorotaia di Disney World con sua madre, guardò il maestoso Grand Floridian Resort e disse: “Mi sposerò lì un giorno”. Trent’anni dopo, quel desiderio infantile è diventato realtà, e la donna ha avuto il suo matrimonio da favola che ha coinvolto 120 ospiti e richiesto un investimento di circa 120.000 dollari. La donna, che oggi ha 33 anni ed è una ex wedding planner, ha raccontato a People come il suo sogno d’infanzia si sia concretizzato quando ha iniziato a pianificare le nozze. Confrontando i prezzi dei matrimoni tradizionali a Miami con quelli delle location Disney, Amanda ha scoperto che la differenza di costo non era significativa come immaginava. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Mi sposo dove voglio io”: paga 120mila dollari per le nozze a Disney World e zittisce le critiche

Leggi anche: Sinner rimonta, trionfa a Vienna e zittisce le critiche: ora può tornare numero 1, le combinazioni

Elicottero colpisce corda tesa tra le montagne e si schianta, sposo e le nipoti muoiono nel giorno delle nozze

Un incidente in Arizona ha causato la morte di un sposo e delle sue nipoti durante il giorno delle nozze. L'elicottero, durante un'operazione di sorvolo, ha colpito una corda tesa tra le montagne, provocando il suo schianto. L'evento ha scosso la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle attività sportive in ambienti montani.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

«Puoi scrivere un libro "Amami come quanto io t'amo" e dire "mi sposo", quando sono 15 o 20 anni che ci provi con tutti i ragazzi possibili e immaginabili ». Fabrizio Corona è tornato a parlare in tv, ospite a Lo stato delle cose con Massimo Giletti. Nell’intervist - facebook.com facebook