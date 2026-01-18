Durante la puntata di “C’è posta per te” del 17 gennaio, Stefano De Martino si è commosso ascoltando la storia di Francesco e Chiara, bambini orfani di padre e con una madre malata. L’episodio ha toccato profondamente il conduttore, che ha mostrato grande sensibilità e rispetto per la loro vicenda. Un momento di grande intensità, che ha evidenziato l’importanza di ascoltare e condividere le storie di chi affronta difficoltà.

Stefano De Martino non è riuscito a trattenere le lacrime durante la puntata di " C'è posta per te", andata in onda ieri, 17 gennaio. Il conduttore e ballerino è stato invitato da Maria De Filippi per fare una sorpresa a Francesco e Chiara. I due giovani hanno accettato l'invito della madre Antonietta, che ha voluto regalare un momento di spensieratezza ai figli. Nel 2023, la vita della famiglia si è spezzata. In appena due settimane, i ragazzi hanno affrontato la morte del papà Paolo, stroncato da un infarto, e la notizia del tumore della mamma. Antonietta ha parlato dei suoi limiti emotivi, promettendo ai figli di cambiare per loro.

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono scelto questo mestiere per evitare la profondità. Non la riesco a gestire”: Stefano De Martino si commuove a “C’è posta per te” per la storia di Francesco e Chiara, orfani di padre e con la mamma malata

Le lacrime di Stefano De Martino a C’è posta per te per Chiara e Francesco: “Sento di conoscere un po’ vostro padre”

Stefano De Martino è stato ospite a C'è Posta per Te per ascoltare la storia di Antonietta, madre di Chiara e Francesco, rimasti orfani del padre. Durante l'incontro, emozionanti momenti hanno coinvolto anche il pubblico, tra cui lacrime e ricordi. La puntata ha evidenziato il valore della famiglia e dell’affetto in circostanze delicate, portando alla luce sentimenti autentici e il desiderio di ricongiungimento.

“Il loro papà…”. C’è posta per te, Stefano De Martino in lacrime davanti a Chiara e Francesco: “Voi lo sapete…”

Nella seconda puntata di C’è Posta Per Te 2026, Stefano De Martino ha condiviso un momento molto intenso con Chiara e Francesco, parlando di “Il loro papà…”. La puntata si è conclusa con uno dei classici “regali” del programma, offrendo un momento di grande emozione e riflessione, tipico dello show di Maria De Filippi.

