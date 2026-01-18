Mi piacerebbe vedere che si prova a uccidere La frase choc e la pistola | chi era davvero Zouhair Atif

Zouhair Atif, un diciannovenne coinvolto in un episodio drammatico presso l'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, ha suscitato molte domande sulla sua personalità e motivazioni. Con un atteggiamento impassibile e una certa curiosità verso l'omicidio, il suo caso richiede un’analisi approfondita per comprendere le dinamiche di un gesto così estremo. In questo testo si cerca di fare luce sulla figura di Atif e gli eventi che hanno portato a quel tragico episodio.

Impassibile, freddo, spietato e con una certa curiosità verso l'omicidio. È questo il quadro che emerge del diciannovenne Zouhair Atif, il ragazzo che ha accoltellato e ucciso un suo coetaneo tra le aule dell'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Man mano che infatti passano i giorni vengono fuori sempre più dettagli su ciò che è avvenuto tra le mura della scuola ligure e sulla figura dell'assassino che, ben prima di scatenare la sua ira sul compagno tanto da ucciderlo, aveva lanciato più di qualche segnale di allarme, forse ignorato. Gli inquirenti infatti hanno restituito una dinamica dell'omicidio che lascerebbe poco spazio al raptus di follia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Nel marzo 2023, presso un istituto scolastico, Atif Zouhair ha aggredito con un coltello il compagno Abu Youssef, durante un episodio che ha coinvolto anche una richiesta della vittima alla docente: «Voglio sapere cosa si prova a uccidere». L’evento ha portato a una fuga tra i corridoi e a un intervento delle autorità, sollevando questioni sulla sicurezza e il comportamento in ambito scolastico.

