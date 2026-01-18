Mi è scappato il morto
Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, al Teatro Dehon di Bologna, va in scena “Mi è scappato il morto”. La commedia, scritta e diretta da Andrea Bizzarri, vede protagonisti Alida Sacoor, Andrea Bizzarri, Giuseppe Abramo e Matteo Montaperto. Gli spettacoli si terranno venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 16, offrendo un’occasione per assistere a una storia dal ritmo rapido e coinvolgente.
Bologna, al Teatro Dehon "Mi è scappato il morto"
23-24-25 gennaio 2026 al Teatro Dehon via Libia 59 MI È SCAPPATO IL MORTO Scritto e diretto da Andrea Bizzarri
