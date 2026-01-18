Meteo Sicilia | Scirocco intenso temporali e mareggiate tra il 19 e il 21 gennaio 2026

Dal 19 al 21 gennaio 2026, la Sicilia sarà interessata da un'intensa ondata di maltempo caratterizzata da scirocco forte, temporali e mareggiate. Gli aggiornamenti di Meteo POP indicano un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche, con particolare intensità tra martedì 20 e mercoledì 21. È importante monitorare gli sviluppi e adottare eventuali precauzioni in vista di queste condizioni atmosferiche avverse.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Maltempo in arrivo sulla Sicilia: situazione in rapido peggioramento Una decisa fase di maltempo è pronta a interessare la Sicilia a partire da lunedì 19 gennaio 2026, con condizioni atmosferiche che andranno peggiorando soprattutto tra martedì 20 e mercoledì 21. La causa è una profonda circolazione depressionaria mediterranea, in grado di richiamare verso l’Isola correnti umide e instabili dai quadranti orientali e sud-orientali, favorendo venti forti, piogge diffuse e mari agitati. Lo scenario è confermato sia dai principali modelli previsionali ad alta risoluzione sia dal Bollettino di Allerta della Protezione Civile Regionale Siciliana (DRPC – 18 gennaio 2026 ). 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

Meteo Sardegna: ciclone mediterraneo Harry, vento forte da Est/Scirocco e piogge intense tra lunedì 19 e mercoledì 21 gennaio

Dal 19 al 21 gennaio, la Sardegna sarà interessata da un ciclone mediterraneo, con venti forti da est e scirocco e precipitazioni intense. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, una depressione atmosferica porta correnti umide e condizioni di maltempo, soprattutto sui versanti esposti. È importante monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo per adottare eventuali misure di sicurezza.

