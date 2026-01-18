Meteo piogge in arrivo in Campania | peggioramento tra oggi e domani
Previsioni meteo per la Campania indicano un peggioramento tra oggi e domani, con piogge diffuse e venti più intensi, soprattutto su Napoli. Le condizioni atmosferiche si evolvono verso un clima più instabile, influenzando le attività quotidiane e i servizi locali. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare eventuali precauzioni in vista delle condizioni meteorologiche in deterioramento.
La Campania entra in una fase di marcato peggioramento meteo: tra oggi e domani sono attese piogge diffuse e venti in rinforzo anche su Napoli. Il maltempo coinvolgerà gran parte del Sud, mentre al Nord tornano neve e condizioni pienamente invernali. Il quadro meteo sull’Italia si fa sempre più complesso e la Campania sarà coinvolta direttamente nel peggioramento, con piogge in progressiva intensificazione e venti meridionali in rinforzo. Napoli e le aree costiere dovranno fare i conti con precipitazioni diffuse, mentre nelle zone interne non si escludono rovesci localmente più intensi. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo. 🔗 Leggi su 2anews.it
