Meteo Liguria le previsioni per la settimana

Le previsioni del meteo in Liguria indicano un cambiamento a partire da lunedì 19 gennaio 2026, con un aumento della pressione atmosferica e l’ingresso di aria più fredda da est. Da martedì si prevedono condizioni di tempo migliorato, con temperature minori nelle ore più fredde della notte, grazie alle schiarite. Gli esperti di 3bmeteo forniscono aggiornamenti dettagliati sulle variazioni climatiche previste per la settimana.

Da lunedì 19 gennaio 2026 è atteso un aumento della pressione atmosferica per ingresso di aria più fredda da est, con tempo in miglioramento da martedì e temperature in diminuzione nei valori minimi grazie alle schiarite notturne rispetto agli ultimi giorni, come spiegano gli esperti di 3bmeteo. Correnti umide vanno lentamente smorzandosi, favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su riviera centrale e riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera a ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

