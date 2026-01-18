Mercato Torino | un ‘paradosso’ tecnico allunga i tempi dell’affare? C’è un rischio nell’operazione dei granata…Ultimissime
Il mercato del Torino sta attraversando una fase complessa, influenzata da un paradosso tecnico che potrebbe prolungare i tempi delle trattative. Questa situazione introduce alcuni rischi nell’operazione dei granata, mentre l’attenzione si concentra sull’asse tra Piemonte e Sardegna. Analizzare i dettagli di questa dinamica è fondamentale per comprendere le possibili evoluzioni e le implicazioni future per il club.
L’asse tra Piemonte e Sardegna diventa rovente. Il calciomercato entra nella sua fase cruciale e Torino e Cagliari stanno lavorando a un’operazione che potrebbe ridisegnare gli equilibri dei rispettivi centrocampi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le due dirigenze sono impegnate in una trattativa serrata per concretizzare uno scambio suggestivo: Matteo Prati in granata e Tino Anjorin in rossoblù. Alla base dell’affare c’è una precisa necessità tattica. Il Torino, che si prepara a salutare pedine chiave come Asllani e Ilic, ha urgente bisogno di un nuovo cervello in mezzo al campo. La scelta è ricaduta su Matteo Prati, talentuoso regista classe 2003, già colonna dell’Under 21 e apprezzato per la sua visione di gioco pulita e geometrica, ideale per alternarsi con il giovane Ilkhan. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Mercato Torino: scambio in vista per i granata? Petrachi pronto a chiudere questa operazione in Serie A. Novità importanti
Il mercato del Torino si avvicina a una possibile operazione di scambio in Serie A, con Petrachi pronto a finalizzare la trattativa. Si tratta di una mossa che potrebbe influenzare gli equilibri della squadra e del campionato, coinvolgendo due giocatori nel centrocampo. Restano da definire i dettagli e le tempistiche, mentre gli appassionati attendono aggiornamenti ufficiali sui sviluppi di questa possibile operazione.
Calciomercato Torino, un calciatore è pronto a lasciare i granata a gennaio: trattativa impostata con un club francese. I dettagli dell’operazione
Nel calciomercato del Torino, il trasferimento di Aboukhlal al Nantes si avvicina, segnando una possibile uscita già a gennaio. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, con dettagli ancora da definire. Questa operazione rappresenta una delle prossime mosse del club piemontese in vista della sessione invernale di mercato.
