Mercato quarto innesto Ufficiale anche l’ingaggio di Ilari Esperienza per il centrocampo

Il Forlì ha annunciato l’ingaggio di Carlo Ilari, centrocampista con una lunga esperienza. La società biancorossa ha ufficializzato la conclusione della trattativa, che rafforza il reparto di centrocampo. Ilari, con un percorso che lo ha visto passare dal Benelli al Morgagni, porta con sé un bagaglio di competenza che potrà contribuire alla crescita della squadra in questa fase di mercato.

Carlo Ilari è un nuovo giocatore del Forlì. Ieri la società biancorossa ha ufficializzato la conclusione della trattativa che ha portato alla firma del contratto del centrocampista di lungo corso che, percorrendo il Ronco a ritroso, lo ha portato dallo spogliatoio del Benelli a quello dello stadio Morgagni. Nato ad Ascoli il 12 dicembre 1991 il centrocampista mancino marchigiano l’anno scorso è andato a vestire la casacca del club bizantino provenendo dal Lecco dove aveva disputato 14 match in C, con l’aggiunta di due reti nella prima parte della stagione. I giallorossi, in quel momento impegnati nel testa a testa con i galletti per la vittoria del campionato, lo tesserarono per aumentare la fantasia sulla linea mediana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato, quarto innesto. Ufficiale anche l’ingaggio di Ilari. Esperienza per il centrocampo Leggi anche: Mercato Salernitana: è ufficiale l'ingaggio di Longobardi Leggi anche: Priorità centrocampo: Manna conferma l’esigenza di un innesto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie C, girone A: Pro Patria, ufficiale un nuovo innesto in attacco nella rosa della Prima squadra; Lecce in chiusura per Ngom: le cifre; Sampdoria, missione Avellino: Esposito e Brunori scalpitano; Prima Categoria Girone G, Pralboino: il club presenta quattro nuovi innesti per la propria rosa. Mercato, quarto innesto. Ufficiale anche l’ingaggio di Ilari. Esperienza per il centrocampo - Ieri la società biancorossa ha ufficializzato la conclusione della trattativa che ... sport.quotidiano.net Sampdoria, ecco Martinelli. E ora pressing su Franco Carboni - Sabato i blucerchiati tornano in campo ad Avellino: il portiere in arrivo dalla Fiorentina è il quarto innesto dopo Brunori, Esposito e Begic. primocanale.it

STABILE DE PIERI Calciomercato Bari, doppio innesto dall’Inter: ufficiali Stabile e De Pieri - Calciomercato Bari, doppio innesto dall’Inter: ufficiali Stabile e De Pieri BARI – In un mercato invernale che fatica a decollare e che continua a tenere banco anche nelle valutazioni dello staff tecn ... statoquotidiano.it

Centro mercato Quarto - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.