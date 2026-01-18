Mercato Napoli svolta per En-Nesyri | la decisione cambia tutto

Il mercato del Napoli si muove con attenzione, alla ricerca di eventuali opportunità per rafforzare la rosa. Con restrizioni legate al saldo zero, il club valuta attentamente le possibilità, tra cui la possibile svolta per En-Nesyri. La strategia è orientata a ottimizzare le risorse disponibili, mantenendo un occhio vigile sulle esigenze tecniche e sulle limitazioni finanziarie della sessione invernale.

Il Napoli continua a guardarsi attorno sotto il punto di vista del mercato. Il club sta lavorando per farsi trovare pronto, al netto di quelle che sono le restrizioni legate al ‘ saldo zero ‘ al quale il club dovrà sottostare in questa finestra invernale di mercato. Niente acquisti senza che il Napoli lasci andare qualcuno, questo è ormai noto da tempo. Mercato Napoli, En-Nesyri ora anche in prestito!. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe continuando a monitorare in maniera importante la situazione legata a En-Nesyri, attaccante del Fenerbahce finito proprio nel mirino del club azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Gazzetta dello Sport: “Napoli, mercato a saldo zero ma vivo: En-Nesyri e Marcos Leonardo le idee per l’attacco”

Il Napoli si concentra su un mercato senza movimenti di grande rilievo, ma con un’attenta strategia di valorizzazione. La rosa rimane stabile, mentre si valutano potenziali inserimenti come En-Nesyri e Marcos Leonardo per rinforzare l’attacco. Un approccio che privilegia la qualità e la compattezza della squadra, dimostrando che anche senza grandi investimenti si può mantenere un livello competitivo elevato.

Calciomercato: Napoli su En-Nesyri

Il Napoli valuta l’acquisto di Youssef En-Nesyri come possibile rinforzo offensivo. Il club turco del Fenerbahçe ha aperto alla possibilità di un prestito, offrendo un’opportunità per rafforzare l’attacco di Antonio Conte. La trattativa si inserisce nel contesto del mercato invernale, con l’obiettivo di trovare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra. Resta da seguire l’evoluzione delle trattative nei prossimi giorni.

