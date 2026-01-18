Mercato Napoli addio Lang e nuovi scenari | Stanno preparando l’offerta

Il mercato del Napoli si prepara a nuovi sviluppi, con voci di una possibile partenza di Lang e altre operazioni in uscita. La società azzurra, infatti, sta valutando le proprie strategie per rispettare il limite del saldo zero, fondamentale in questa finestra di mercato. Mentre si delineano i primi scenari, resta da capire quali saranno le mosse ufficiali e come influenzeranno la rosa in vista delle prossime sfide.

Che il Napoli possa fare dei movimenti in uscita sotto il punto di vista del mercato, è ormai noto da tempo: la squadra azzurra ha bisogno di vendere prima di comprare, nell'ottica di dover rispettare quel 'saldo zero' al quale il club dovrà sottostare in questa sessione invernale di calciomercato. Mercato Napoli e il caso Noa Lang. Uno dei profili che potrebbe lasciare la città partenopea nelle prossime settimane è Noa Lang: arrivato la scorsa estate, il giocatore olandese non ha mai trovato un grande feeling con Conte e i risultati in campo restano altalenanti. Da qui la necessità di fare delle valutazioni sul futuro del giocatore.

Il mercato di Napoli si concentra sulla possibile cessione di Noa Lang, ma tutto dipende dalla posizione del club. Il futuro dell’attaccante olandese rimane incerto, tra prestazioni altalenanti e rapporti non ancora consolidati con i tifosi. La decisione definitiva dipenderà dalle strategie della società e dalle eventuali offerte, in un contesto ancora da definire. Mercato Napoli, due nuovi attaccanti? Spunta l’ipotesi con l’addio di Lucca

Il mercato del Napoli si concentra sulle possibili novità in attacco, con l'ipotesi di due nuovi acquisti in vista. La possibile partenza di Lucca potrebbe aprire spazi nel reparto offensivo, ma le restrizioni del saldo zero limitano gli investimenti del club. Resta da capire quali mosse saranno effettivamente realizzate per rinforzare la rosa senza alterare le finanze.

