Sul mercato della Juventus, En Nesyri rimane una delle possibili operazioni nonostante l'interesse di altri club, tra cui il Napoli. La società ha avviato contatti diretti con il procuratore del giocatore, ma la situazione resta in evoluzione. Nel frattempo, l'attenzione si concentra anche su Mateta, con l'obiettivo di rafforzare l'attacco. La trattativa è ancora in fase di sviluppo e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Mercato Juve, En Nesyri resta un obiettivo dei bianconeri nonostante Mateta. Il Napoli, comunque, è piena corsa per il marocchino. Il mercato della Juve entra nel vivo con una serie di intrecci che coinvolgono i principali club di Serie A e diverse stelle internazionali. Nelle ultime ore, le cronache sportive sono state agitate da un’indiscrezione proveniente direttamente dalla Turchia: il nome di Youssef En-Nesyri è stato accostato con forza ai bianconeri. L’attaccante marocchino, attualmente in forza al Fenerbahçe, rappresenta un profilo di spessore internazionale, ma la realtà dei fatti suggerisce cautela. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, su quel giocatore c’è la forte concorrenza del Napoli. Contatto diretto con il procuratore. Cosa sta succedendo

Cancelo Inter, nuovo contatto tra i nerazzurri ed il procuratore Mendes: costa sta succedendo. Juve in allerta

L'Inter ha avviato un nuovo contatto con il procuratore di João Cancelo, portando a speculazioni sui possibili sviluppi della trattativa. La Juventus, interessata al giocatore, resta in allerta su eventuali novità. La situazione è ancora in fase di definizione, e si attendono aggiornamenti ufficiali per chiarire il futuro dell’esterno portoghese.

Leggi anche: Palestra Juve: un club a sorpresa prova a mettere la freccia per l’esterno! Aumenta la concorrenza, ecco cosa sta succedendo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Calciomercato Juve Non solo Mingueza, viva anche un'altra pista - facebook.com facebook

Un gol contro il 78% di possesso Juve. Dal mercato alla svolta in campo, la parabola di Mazzitelli x.com