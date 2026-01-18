Mercato Inter l’Udinese tenta lo sgarbo | i friulani ci provano per un obiettivo nerazzurro

L'Udinese si muove sul mercato con l’intenzione di sorprendere, cercando di portare a termine un colpo che coinvolge un obiettivo dell’Inter. Nonostante le sfide sul campo, i friulani mostrano interesse e determinazione nel tentativo di inserirsi nella trattativa, dimostrando come anche in periodi di mercato le strategie e le opportunità possano riservare sorprese.

Inter News 24 Mercato Inter, l’Udinese perde sul campo ma vuole vincere sul mercato: i friulani tentano lo sgarbo per un obiettivo nerazzurro. Il futuro di Branimir Mlacic si trasforma in un vero e proprio giallo di mercato che sta agitando le ultime ore in casa Inter. Il talentuoso difensore centrale, nato nel 2007 e attualmente in forza all’ Hajduk Spalato, sembrava ormai destinato a vestire la maglia nerazzurra sotto la guida di Cristian Chivu. L’accordo tra i club era stato raggiunto sulla base di circa 5 milioni di euro, con la clausola che il giocatore sarebbe rimasto in prestito in Croazia fino al termine della stagione per maturare ulteriore esperienza. 🔗 Leggi su Internews24.com

Sul mercato dell’Inter, l’attenzione non si limita a Muharemovic. Recentemente, emissari inglesi sono stati avvistati in visita alla ricerca di un profilo difensivo di rilievo per rinforzare la rosa nerazzurra. Queste attività indicano l’interesse internazionale verso un possibile investimento nel settore difensivo del club, sottolineando l’importanza di ampliare le opzioni disponibili per la squadra.

L'Atalanta ha avviato un’intensa attività di mercato per rafforzare la propria rosa, concentrandosi su un calciatore attualmente nel mirino dell'Inter. La trattativa sembra avanzata, e l’obiettivo nerazzurro potrebbe presto cambiare maglia. Di seguito, i dettagli sulla possibile operazione e le implicazioni per entrambe le società.

