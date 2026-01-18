Mercato Inter il futuro di Sommer sempre più chiaro! In estate… Le ultime

Il mercato dell'Inter si avvicina alla finestra estiva, con l'obiettivo di definire il futuro di Sommer. Le trattative sono in fase avanzata, e le ultime notizie indicano un'evoluzione concreta. Restano da monitorare gli sviluppi, mentre la società si prepara a pianificare le prossime mosse per rafforzare la rosa e affrontare la nuova stagione.

