Mercato Inter il futuro di Sommer sempre più chiaro! In estate… Le ultime
Il mercato dell'Inter si avvicina alla finestra estiva, con l'obiettivo di definire il futuro di Sommer. Le trattative sono in fase avanzata, e le ultime notizie indicano un'evoluzione concreta. Restano da monitorare gli sviluppi, mentre la società si prepara a pianificare le prossime mosse per rafforzare la rosa e affrontare la nuova stagione.
Inter News 24 Mercato Inter, il futuro di Sommer sempre più chiaro! In estate. Le ultime. Segui tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il futuro della porta dei nerazzurri potrebbe cambiare drasticamente nella prossima sessione estiva. Yann Sommer, l’esperto estremo difensore svizzero classe 1988, noto per i suoi riflessi felini e la grande affidabilità tra i pali, sembra essere sempre più lontano da Milano. Nonostante una stagione da protagonista, le strategie della Beneamata per il prossimo anno sembrano orientate verso un rinnovamento generazionale, mettendo in discussione la permanenza del numero uno elvetico. 🔗 Leggi su Internews24.com
Gazzetta - L'Inter ha sciolto gli indugi e ha deciso di intervenire sul mercato per un esterno destro, il ritorno di Perisic una possibilità solo negli ultimi giorni di mercato. P.S. Ma magari, un bel ritorno per 6 mesi di Ivan Il Terribile sarebbe a me gradito :) - facebook.com facebook
Mercato, Inter si muove coi rinnovi: non solo Pio, Ausilio mercoledì ha incontrato l’agente di… x.com
