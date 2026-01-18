Mercato Inter il futuro di Sommer sempre più chiaro! In estate… Le ultime

Il mercato dell'Inter si avvicina alla finestra estiva, con l'obiettivo di definire il futuro di Sommer. Le trattative sono in fase avanzata, e le ultime notizie indicano un'evoluzione concreta. Restano da monitorare gli sviluppi, mentre la società si prepara a pianificare le prossime mosse per rafforzare la rosa e affrontare la nuova stagione.

Inter News 24 Mercato Inter, il futuro di Sommer sempre più chiaro! In estate. Le ultime. Segui tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il futuro della porta dei  nerazzurri  potrebbe cambiare drasticamente nella prossima sessione estiva.  Yann Sommer, l’esperto  estremo difensore svizzero  classe 1988, noto per i suoi riflessi felini e la grande affidabilità tra i pali, sembra essere sempre più lontano da Milano. Nonostante una stagione da protagonista, le strategie della  Beneamata  per il prossimo anno sembrano orientate verso un rinnovamento generazionale, mettendo in discussione la permanenza del numero uno elvetico. 🔗 Leggi su Internews24.com

