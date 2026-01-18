Mercato immobiliare Roma è la prima città italiana per gli acquirenti internazionali

Roma si conferma la principale destinazione immobiliare in Italia per gli acquirenti internazionali. La città si distingue per l’interesse crescente sia a livello nazionale che internazionale, superando altre grandi metropoli italiane. Questa tendenza riflette l'importanza di Roma come centro di attrazione per investitori stranieri nel settore immobiliare, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento nel mercato italiano.

Roma sembra ormai aver spiccato il volo nel mercato immobiliare internazionale, oltre a essere la più ricercata anche a livello nazionale, e stacca tutte le altre grandi città metropolitane italiane nella classifica delle preferite dagli investitori stranieri. Roma leader nel mercato immobiliare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Crisi di fiducia nel mercato immobiliare: l’allarme GBC Italia sulla tutela degli acquirenti

L’allarme di GBC Italia evidenzia una crescente crisi di fiducia nel mercato immobiliare, causata dal rallentamento e dalla sospensione di numerosi interventi edilizi urbani. Questa situazione rischia di compromettere la stabilità del settore e di avere ripercussioni significative sull’economia delle famiglie, evidenziando le sfide attuali e le possibili conseguenze future del settore immobiliare.

Mercato immobiliare, Roma la città più ricercata nel 2025. Ecco il podio dei quartieri

Nel 2025, Roma si conferma la città più richiesta nel mercato immobiliare italiano. La sua attrattiva si manifesta sia nell'acquisto che nell'affitto di immobili, mantenendo una posizione di rilievo rispetto alle altre città. Di seguito, vengono illustrati i quartieri più ricercati, evidenziando le zone che continuano a rappresentare opportunità di investimento e residenza nella capitale.

Mercato Immobiliare Roma 2025: È Una Bolla

I dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, relativi ai primi nove mesi del 2025 - facebook.com facebook

Il mercato immobiliare cittadino rende molto difficile accedere a una casa popolare: solo 1.300 alloggi vengono assegnati ogni anno x.com