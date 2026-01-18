Mercato del lunedì trasloco temporaneo in zona Acquedotto | parte la sperimentazione

Il mercato del lunedì in zona Acquedotto sarà temporaneamente spostato a partire dal 9 febbraio, con una sperimentazione della durata di un anno. La decisione, condivisa in un incontro pubblico venerdì 16, mira a favorire i lavori in corso e a garantire una migliore gestione dello spazio. Questa fase di prova consentirà di valutare l’effettiva efficacia della nuova collocazione e di raccogliere eventuali feedback dalla comunità.

Spostamento del mercato del lunedì. Venerdì 16 si è tenuto l'incontro di confronto pubblico sulla nuova collocazione temporanea del mercato del lunedì in zona Acquedotto, che partirà il 9 febbraio e durerà un'anno, nata dall'esigenza di spostare il mercato per garantire l'imminente avvio dei.

Da febbraio, il mercato settimanale del lunedì si sposta dall'attuale piazza Travaglio all'area dell'Acquedotto monumentale, comprendente piazza XXIV Maggio, corso Vittorio Veneto e zone limitrofe. Questa decisione, assunta in modo deliberato, mira a sperimentare una nuova ubicazione per favorire una migliore fruibilità e gestione dell'evento. La modifica rappresenta un passo importante nel processo di rinnovamento e miglioramento delle attività commerciali locali.

