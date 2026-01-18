Memorial Alessio Giovannini show di Larissa Iapichino al PalaCasali | per l' azzurra migliore prestazione dell' anno

Il Memorial Alessio Giovannini, giunto alla sua quinta edizione, si distingue come tappa del World Indoor Tour presso il PalaCasali di Ancona. In questa occasione, Larissa Iapichino ha offerto il suo miglior risultato dell’anno, contribuendo a un evento caratterizzato da eccellenza e competizione. La manifestazione rappresenta un momento importante per l’atletica italiana e internazionale, valorizzando le prestazioni di atleti di alto livello.

ANCONA - Il gran debutto di Larissa Iapichino, il nuovo record di Destiny Omodia in un’entusiasmante quinta edizione del Memorial Alessio Giovannini, tappa del World Indoor Tour al PalaCasali di Ancona. L’azzurra comincia con l’ottima misura di 6,93, a soli quattro centimetri dal personale in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino alla prima gara dell’anno

Benvenuti alla diretta del Memorial Giovannini 2026, meeting internazionale di atletica in corso al PalaCasali di Ancona. Questa tappa Challenger del World Indoor Tour riunisce atleti di livello internazionale e rappresenta un momento importante all'inizio della stagione indoor. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale e le performance degli atleti, tra cui Larissa Iapichino alla sua prima gara dell’anno. Atletica, Larissa Iapichino debutta al Memorial Giovannini. Italiani di punta impreziosiscono l’evento

Il Memorial Alessio Giovannini, tappa Challenger del World Indoor Tour, si terrà sabato 17 gennaio al PalaCasali di Ancona. Tra gli atleti presenti, Larissa Iapichino farà il suo debutto in questa competizione, arricchendo il programma con la sua partecipazione. L’evento rappresenta un’importante occasione per gli atleti italiani di confrontarsi a livello internazionale e per il pubblico di seguire da vicino le performance di atleti di punta. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. UN SALTO… DI QUALITÀ! Miglior debutto di sempre per Larissa Iapichino! La campionessa europea indoor del lungo inaugura il Memorial Alessio Giovannini con un 6,93 al primo tentativo! È già sua la migliore prestazione mondiale dell’anno! F-u-o- x.com Un inizio di stagione col botto per Larissa Iapichino che al Memorial Alessio Giovannini di Ancona centra una incredibile vittoria saltando un 6.93 metri che diventa il suo miglior esordio di sempre. Una Larissa già in forma smagliante che punta a rendere routi - facebook.com facebook

