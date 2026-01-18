Meloni | l’ho detto a Trump dazi un errore Ma strada resta dialogo

Il 18 gennaio a Seul, Meloni ha ribadito che i dazi sono un errore, sottolineando l'importanza del dialogo. La Premier italiana ha anche ricordato di aver avuto in privato conversazioni con Donald Trump, esprimendo dissenso su alcune sue decisioni. La posizione di Meloni si mantiene orientata al confronto e alla collaborazione internazionale, evitando escalation e privilegiando il dialogo come strumento fondamentale nelle relazioni diplomatiche.

Seul, 18 gen. (askanews) – Magari, come ha raccontato lei stessa, le era già capitato di dire privatamente a Donald Trump di non essere d'accordo con alcune delle sue posizioni. E sebbene ci tenga a precisare che, a suo giudizio, tutto è nato da un "problema di comprensione, di comunicazione", per la prima volta Giorgia Meloni ammette pubblicamente che il presidente americano, con l'annuncio di nuovi dazi contro i Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia, ha commesso un "errore". Non è una differenza da poco se si pensa che, solo ieri, poco prima di partire per la Corea per l'ultima tappa della sua missione asiatica e quando la mossa dell'inquilino della Casa Bianca sembrava essere solo una minaccia, la presidente del Consiglio aveva sostenuto che in fondo quelli di Trump erano "metodi assertivi" usati però di fatto "per segnalare con maggiore forza una problematica reale".

Meloni sente Trump: "Gli ho detto che i dazi sono un errore. Ora dialogo Usa-Ue"

Giorgia Meloni ha avuto un colloquio con Donald Trump incentrato sui dazi commerciali, che lei ha definito un errore. La discussione si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Stati Uniti e Europa, con particolare attenzione alla questione Groenlandia. Mentre la premier italiana si trova in Corea per incontri ufficiali, la diplomazia internazionale si intensifica sul fronte commerciale e geopolitico.

Meloni: «L’aumento dei dazi un errore, l’ho detto a Trump. Lavoriamo a evitare escalation»

La presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato di aver parlato con Donald Trump riguardo all’aumento dei dazi, definendolo un errore. A Seul, ha spiegato di aver sottolineato l’importanza di evitare escalation e di aver riscontrato un problema di comunicazione tra le parti. La sua posizione evidenzia l’impegno a mantenere un dialogo aperto e a prevenire tensioni commerciali e diplomatiche.

