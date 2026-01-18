Meloni | L’aumento dei dazi un errore lavoriamo a evitare escalation

Durante una visita a Seul, la presidente del Consiglio Meloni ha commentato l’aumento dei dazi, definendolo un errore. Ha inoltre riferito di aver parlato con Donald Trump, evidenziando un problema di comunicazione e comprensione tra le parti. Meloni ha sottolineato l’importanza di lavorare per evitare escalation e mantenere relazioni commerciali stabili, ribadendo l’impegno italiano nel promuovere dialogo e collaborazione internazionale.

«La previsione di un aumento di dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza della Groenlandia è un errore e non la condivido». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando coi giornalisti a Seul spiegando di avere sentito Donald Trump in queste ore e che c’è stato «un problema di comprensione e comunicazione» sull’iniziativa di alcuni Paesi Ue che non va letta in chiave “anti-americana”. Bisogna «riprendere il dialogo ed evitare una escalation». La premier ha chiarito che «non c’è un problema politico con la Lega su questo punto». Il presidente del Consiglio è stato infatti interpellato sulla nota con cui la Lega a proposito dei nuovi dazi di Trump ai paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia ha parlato di «deboli d’Europa» che hanno la «smania» di inviare soldati e raccolgono i loro «frutti amari». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Groenlandia, Meloni: “L’aumento dei dazi è un errore. Ho sentito Trump, bisogna evitare una escalation”

Iran, Meloni: condanniamo repressione, lavoriamo per de-escalation

Il governo italiano condanna le repressioni in Iran e si impegna per favorire un processo di de-escalation. La ministra Meloni ha sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo aperto e di collaborare con altri attori internazionali, come l’Oman, per promuovere la stabilità e la pace nella regione. L’Italia continua a lavorare per trovare soluzioni diplomatiche e ridurre le tensioni nel contesto iraniano.

