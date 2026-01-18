Meloni in Oman ha toccato con mano il boom del Made in Italy L’imprenditrice Carannante | Qui si vince con la qualità

Durante la visita in Oman, Meloni ha osservato direttamente il crescente successo del “Made in Italy”. L’imprenditrice Carannante sottolinea come la qualità rappresenti il punto di forza del brand tricolore, che continua a favorire investimenti e opportunità di business nel paese. Questa dinamica conferma la solidità e l’attrattiva dell’industria italiana sui mercati internazionali, dove la reputazione di eccellenza si rafforza grazie a prodotti e servizi di alta qualità.

Il “Made in Italy” piace, la qualità si fa largo in sintonia con il brand tricolore, che anche in Oman è garanzia di investimenti e business. La conferma del legame commerciale saldissimo tra i due Paesi è arrivata anche dai colloqui ufficiali tenuti a Mascate il 14 gennaio scorso tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Sultano Haitham bin Tariq Al Said: entrambi hanno rilanciato con forza la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori chiave di investimenti, industria e commercio, valorizzando il ruolo delle commissioni miste come strumento operativo per intensificare gli scambi tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni in Oman ha toccato con mano il boom del “Made in Italy”. L’imprenditrice Carannante: “Qui si vince con la qualità” Leggi anche: Lo chef vietrese Pasquale Vitale ambasciatore della cucina italiana e del made in Italy in Oman Leggi anche: Italia-Usa, Marcenaro Lyon: “Boom dell’export cantieristico: made in Italy e Italian made antidoto ai dazi” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Prosegue la missione diplomatica in Asia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, dopo la visita di Stato in Oman, sarà ospite, in un primo momento, delle autorità giapponesi in un incontro bilaterale fissato per venerdì 16 gennaio; successivamente - facebook.com facebook La missione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel Sultanato dell’Oman produce i primi frutti sul piano economico-industriale. SACE, l’Agenzia di credito all’esportazione controllata dal MEF, ha siglato un Memorandum d’intesa (MoU) con Khaz... x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.