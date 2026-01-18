Meloni in Corea del Sud la visita al cimitero di Seul | Fianco a fianco per la libertà e la pace

Giorgia Meloni si trova in Corea del Sud, dove ha visitato il cimitero di Seul in un gesto di rispetto e memoria. La presidente del Consiglio prosegue così il suo viaggio in Asia, dopo aver visitato il Giappone. L'incontro si inserisce nel quadro degli sforzi italiani di rafforzare i legami con i paesi asiatici, sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale per la libertà e la pace.

Prosegue il viaggio in Asia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dopo il Giappone ora fa tappa in Corea del Sud. Nel suo primo impegno ufficiale dal suo arrivo nel Paese, la premier ha visitato questa mattina, domenica, il Seoul National Cemetery, principale cimitero nazionale sudcoreano, che onora i soldati caduti per la nazione in particolare durante la Guerra di Corea. Durante la visita – tributo compiuto da tutti i capi di Stato e di governo in visita a Seul – la premier ha salutato la bandiera nazionale e preso parte alla cerimonia di deposizione della corona di fiori per poi offrire l'incenso per tre volte come da rituale previsto dalla cerimonia (in Corea infatti il tre è il numero simbolico che rappresenta l'unione di cielo, terra e popolo, come nella bandiera).

