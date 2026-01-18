Meloni contro Trump la telefonata e la prima critica aperta sulla Groenlandia | Hai fatto un errore

Giorgia Meloni ha espresso una critica aperta a Donald Trump riguardo alla sua decisione di imporre dazi su otto Paesi europei. Durante una telefonata, la leader italiana ha sottolineato che si tratta di un errore, evidenziando le sue preoccupazioni sulle conseguenze di questa misura. La discussione segna un primo commento pubblico di Meloni sulla questione, evidenziando un approccio diretto e critico nei confronti delle politiche commerciali statunitensi.

Giorgia Meloni contro Donald Trump sul tema Groenlandia. Per la prima volta da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca, la premier ha criticato il presidente degli Stati Uniti e definito un “errore” l’ipotesi da lui avanzata di aumentare i dazi verso i Paesi europei che hanno inviato contingenti sull’isola per rafforzarne la presenza militare. Da Seul arrivano parole di rottura rispetto al passato e di critica nei confronti dell’operato di Donald Trump. A pronunciarle è Giorgia Meloni che, parlando alla stampa, rivela di aver telefonato al Potus e di avergli spiegato come, secondo lei, la mossa di imporre dazi ai Paesi europei coinvolti nella vicenda della Groenlandia, sia un errore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

