Meloni appesa la sinistra odia | dove appare questa scritta

L'odio della sinistra colpisce ancora. E l'obiettivo, come da tre anni e mezzo a questa parte, è ancora Giorgia Meloni. "Minacce al presidente del Consiglio e farneticazioni a imbrattare muri e vetrine del centro storico di Massa ( Massa Carrara). La sinistra radicale, con evidenza, si 'confronta' attraverso modalità il cui risultato è soltanto quello di offendere e sporcare una zona della città". La denuncia è di Alessandro Amorese, deputato apuano di Fratelli d'Italia, che riporta una serie di scritte apparse nel centro di Massa rivolte contro Meloni e anche contro Benjamin Netanyahu, accompagnate dal simbolo dell' anarchia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

