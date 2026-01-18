Meloni appesa | la minaccia che gronda odio e delirio anarchico sui muri di Massa la firma dei soliti ignoti estremisti rossi

A Massa sono stati rinvenuti graffiti con la scritta « Meloni appesa », accompagnata dal simbolo dell’anarchia. Si tratta di un gesto che esprime minaccia e intolleranza, attribuibile a gruppi estremisti. La presenza di queste scritte rappresenta un segnale di tensione sociale e richiede attenzione per garantire la sicurezza e il rispetto delle istituzioni.

« Meloni appesa »: questo il macabro auspicio firmato col simbolo dell’anarchia, tornato a fare la sua comparsa sui muri di una delle nostre città. Siamo a Massa dove, dalle strade della Toscana, arriva l’ennesimo, inquietante e virulento segnale di quanto sia profondo il solco scavato dall’odio ideologico. Una ostilità e un livore che grondano da un muro del centro cittadino sfregiato da scritte farneticanti che non possono essere banalmente etichettate con la generica dicitura di “atto vandalico”, bensì come l’ennesima incursione dei soliti estremisti “ignoti” che a colpi di vernice tornano a vergare un delirante quanto minaccioso richiamo all’astio e alla violenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Nuovo assalto anarchico, scritta choc contro il premier: "Resistenza armata e Meloni appesa"

Recenti scritte vandaliche rivolte a figure pubbliche, tra cui il premier Giorgia Meloni e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, sono state trovate in diverse zone della città. Le scritte contengono insulti, minacce e richiami alla

A denunciare l’accaduto è il deputato apuano di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, che parla di «minacce al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e farneticazioni ad imbrattare muri e vetrine» - facebook.com facebook