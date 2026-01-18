Al rientro, Meloni ha annunciato che convocherà una riunione per valutare lo stato di avanzamento del pacchetto sicurezza. L’obiettivo è fare il punto della situazione e approfondire gli aspetti principali del provvedimento. La riunione rappresenta un momento di confronto volto a definire le prossime strategie e a chiarire eventuali punti ancora da approfondire.

“Al mio rientro, ho intenzione di convocare una riunione per fare il punto della situazione riguardo al provvedimento in questione. Non sono certa che sarà pronto per il prossimo Consiglio dei ministri, ma è indubbio che intendiamo impegnarci attivamente su questo fronte”. Queste sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pronunciate durante un punto stampa a Seul, in risposta a una domanda riguardante il prossimo pacchetto di misure per la sicurezza, recentemente annunciato dal governo. “Come ho già dichiarato nella conferenza stampa di inizio anno, la sicurezza rappresenta uno dei miei principali obiettivi per questo anno”, ha continuato Meloni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meloni: al mio rientro riunione su pacchetto sicurezza

Tajani: riunione su sicurezza italiani in Iran. Meloni in Asia

Il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato una riunione dedicata alla sicurezza degli italiani in Iran, con l’obiettivo di rafforzare le misure di tutela per la comunità italiana, circa 600 persone nel Paese. Nel frattempo, la presidente del Consiglio Meloni si trova in Asia. L’attenzione resta alta sulla situazione in Iran, con impegni concreti per garantire la protezione dei cittadini italiani presenti nella regione.

Tolleranza zero sui coltelli, espulsioni più facili, stretta sulle ong in mare: cosa prevede il pacchetto sicurezza su cui è al lavoro il governo

Il governo sta lavorando a un nuovo pacchetto sicurezza che prevede misure come la tolleranza zero sui coltelli, l’introduzione di zone rosse, fondi aggiuntivi per la sorveglianza delle stazioni e procedure di espulsione più snelle. Queste iniziative mirano a rafforzare il controllo sul territorio e a migliorare la sicurezza pubblica, con un’attenzione particolare alla gestione delle emergenze e alla tutela dei cittadini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

#Groenlandia, #Meloni sente #Trump: "Un errore l'aumento dei dazi, sì al dialogo no all'escalation". Su #Gaza: "Italia farà parte del board per la pace". #Sicurezza: "Al mio rientro vertice su nuove misure". Al #Tg2Rai ore 13,00 #18gennaio - facebook.com facebook

#Groenlandia, #Meloni sente #Trump: "Un errore l'aumento dei dazi, sì al dialogo no all'escalation". Su #Gaza: "Italia farà parte del board per la pace". #Sicurezza: "Al mio rientro vertice su nuove misure". Al #Tg2Rai ore 13,00 #18gennaio x.com