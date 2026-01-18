Meghan Markle un romantico video celebra l’amore per Harry

Meghan Markle ha partecipato alla trend della decade challenge, condividendo un video che evidenzia il suo percorso personale e pubblico dal 2016 ad oggi. La Duchessa del Sussex ha scelto di mostrare con semplicità e spontaneità il passare del tempo, sottolineando il suo legame con Harry e il suo ruolo attuale. Un gesto che invita a riflettere sui mutamenti e le esperienze vissute nel corso degli ultimi anni.

Meghan Markle non ha potuto resistere: anche la Duchessa del Sussex ha preso parte alla decade challenge, il trend che sui social vede gli utenti mettere a confronti immagini o video del 2016 con il presente. Il risultato? Un bellissimo post che celebra il suo amore autentico con il Principe Harry. Il romantico post condiviso da Meghan. La challenge “2016 vs 2026” ha conquistato anche Meghan Markle. La Duchessa del Sussex ha partecipato al trend del momento condividendo un post con due contenuti: il primo, è un recente video in bianco e nero, girato dalla figlia Lilibet, che la ritrae mentre balla sorridente con il principe Harry in un campo fiorito. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Meghan Markle, un romantico video celebra l’amore per Harry Leggi anche: Meghan Markle criticata per il video “falso” con Harry Leggi anche: Re Carlo, l’apparizione imbarazzante di Harry con Meghan Markle La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Meghan Markle, un romantico video celebra l’amore per Harry; Il romantico ballo di Meghan e Harry a piedi nudi in giardino: a riprenderli la figlia Lilibet; Pronti a rivedere Meghan Markle in UK?; Meghan Markle e Harry ballano a piedi nudi in giardino: a riprenderli la piccola Lilibet. Meghan e Harry ballano a piedi nudi sul prato: il video inedito (fatto dalla piccola Lilibet) - Meghan Markle e il Principe Harry stupiscono tutti con un video inedito che li mostra nella loro “segretissima” vita privata negli Stati ... today.it

Meghan Markle e Harry ballano a piedi nudi in giardino: a riprenderli la piccola Lilibet - Meghan Markle ha condiviso sui suoi social un breve filmato in bianco e nero che la ritrae mentre balla scalza sull’erba accanto al principe Harry. repubblica.it

Meghan Markle e il principe Harry ballano scalzi sul prato: «Bisognava essere lì». Nel video della piccola Lilibet il ricordo del 2016 - Dieci anni dopo il loro primo incontro, la Duchessa di Sussex ha deciso di partecipare al viralissimo ... msn.com

Meghan Markle ha pubblicato un video suo e del principe Harry insieme a una foto della coppia, risalente invece al 2016, con la didascalia: "Quando il 2026 sembra proprio come il 2016… dovevate esserci”, attribuendo alla figlia di 4 anni, Lilibet, il merito dell - facebook.com facebook

Le scorte del nuovo segnalibro di Meghan Markle, realizzato in Inghilterra, sono andate subito esaurite. E sarà seguito da un suo libro di ricette x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.