Mecca sta attirando l’attenzione all’Australian Open, non solo per il clima caldo, ma anche per il suo innovativo approccio al beauty nel mondo dello sport. La sua presenza segna un nuovo modo di integrare cura personale e performance, dimostrando come il benessere possa influenzare anche l’ambiente sportivo. Un esempio di come il settore beauty si affianchi sempre più alle discipline sportive, portando innovazione e stile.

C’è un motivo se tutti stanno parlando di Mecca all’ Australian Open, e no, non è solo per il sole australiano. Il beauty retailer ha messo a segno una delle attivazioni più intelligenti e riuscite della stagione, trasformando il torneo di tennis più happy del mondo in un vero beauty playground. Non una sponsorizzazione messa lì, ma una presenza studiata, vissuta, performante. Esattamente come piace alla Gen Z: esperienziale, concreta, condivisibile. Mecca agli Australian Open: da brand presente a protagonista culturale. Quest’anno Mecca non si è limitata a “esserci”. È entrata nel torneo come parte attiva dell’esperienza, passando da spettatore a player vero e proprio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Mecca domina l'Australian Open: il beauty entra nello sport (e vince)

Australian Open, Paolini domina all’esordio: le prossime avversarie

Jasmine Paolini apre gli Australian Open con una vittoria convincente, dimostrando solidità e determinazione. L’esordio a Melbourne si rivela promettente per la tennista italiana, che ora si prepara ad affrontare le prossime avversarie con fiducia. Un avvio positivo che lascia speranze per il proseguo del torneo e per i suoi obiettivi stagionali.

Flavio Cobolli, che amara sorpresa: l’Australian Open è già finito. Il qualificato Fery domina in 3 set

L’avventura di Flavio Cobolli agli Australian Open 2026 si è conclusa al primo turno, sconfittto dal britannico Arthur Fery in tre set. Il qualificato, al numero 185 del ranking ATP, ha prevalso con parziali di 7-6(1), 6-4 e 6-1, in circa due ore e un quarto di gioco. Una sconfitta che segna un inizio precoce per il giovane tennista italiano nel primo Slam dell’anno.

